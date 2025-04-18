Буде дуже складно, – політолог пояснив, що готує Путін вже найближчим часом

Переговорний процес щодо завершення війни зайшов у глухий кут, що визнає навіть американська сторона. Це й не дивно, адже Владімір Путін готується аж ніяк не до миру.

На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив політолог Вадим Денисенко, пояснивши, що перемовини провалилися якраз через небажання Путіна до миру. Російський диктатор має зовсім інші плани на Україну.

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До чого готуватися Україні найближчим часом

Хоч Дональд Трамп плекає надію на швидке ухвалення мирної угоди, навряд чи Росія висловить бажання закінчувати війну. Якраз навпаки, Владімір Путін переконаний, що найближчим часом зможе переламати хід війни на свою користь.

Я вважаю, що Росія вже вийшла з переговорного процесу, тому піде у літній наступ. Путін в нього неймовірно вірить, це для нього така собі вундервафля,

– наголосив Вадим Денисенко.

Політолог підкреслив, що переговори провалилися не через позицію Дональда Трампа, як багато хто схильний вважати, а через Владіміра Путіна насамперед. Російський диктатор і не прагнув миру, а лише намагався затягнути процес, аби накопичити ресурси.

"Далі будуть справді дуже тяжкі кілька місяців, але, сподіваюсь, у нас все вдасться", – додав Денисенко.

Нагадаємо, що керівник Центру протидії інформації Андрій Коваленко раніше підтвердив, що Росія готує нову наступальну кампанію на кількох напрямках. Хоч основний удар росіяни планують здійснити на Донеччині, та активізацію боїв можна також буде помітити на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках. Перші посилені атаки окупанти почнуть уже з квітня, проте піком активності стане кінець весни – літо.

Також на початку квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський констатував, що наступ росіян почався вже. За словами Сирського, на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині ворог хоче створити буферну зону.