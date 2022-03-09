Росія готує нову депортацію кримських татар: для цього можуть влаштувати теракт

Росія почала підготовку до масової депортації з Криму кримськотатарського народу. Підставою для цього країна-агресор оголосить масштабний штучно створений теракт.

Дії загарбників можуть призвести до великої кількості людських жертв. Передбачають, що місцем злочину стане хімічне підприємство Північного Криму, Кримський міст чи інший об'єкт інфраструктури.

Читайте також У ЗСУ не буде роботи: росіяни у паніці тікають з Криму

Початок цієї операції спецслужби агресора планували через два – три тижні після завершення повної окупації України. У зв'язку із затяжними боями росіяни перенесли дату депортації до "встановлення контролю над територією Одеської, Миколаївської областей та лівобережжям Запорізької області".

Коли вони розпочнуть ці діяння за умов стратегічної поразки Росії на Півдні України – наразі невідомо, але повна їх відмова від цих планів вбачається малоймовірною, адже наразі окупанти шалено шукають "винних" у власних військових невдачах,

– додали в Association of Reintegration of Crimea.

Окупанти тікають з Криму

У Росії вже не вірять в можливість утримання окупованого Криму. Розгромлена армія окупантів та потужні санкції невпинно ведуть до краху. Підветрджує це й інформація радника ОП Олексія Арестовича.

А ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир? Що терміново вивезли з Криму сім'ї працівників ФСБ?

– написав він.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!