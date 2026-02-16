Росія готує подальші масовані удари: Зеленський попередив про загрозу
- Президент Зеленський повідомив про підготовку Росії до нового масованого комбінованого обстрілу.
- Він наголосив на важливості правильно налаштованої ППО та своєчасних постачань від партнерів.
Президент Зеленський заявив, що розвідка доповіла про підготовку Росії до масованого обстрілу. Він зазначив, що ППО має бути готова.
Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
Що Зеленський розповів про підготовку Росії до масованого обстрілу?
Зеленський заявив, що розвідка повідомляє про підготовку Росії до нового масованого обстрілу. Йдеться про комбіновані удари, які потребують особливого захисту.
Президент зазначив, що ППО повинна бути налаштована правильно, а партнери повинні вчасно постачати нові засоби.
Будь-яке гальмування ракет ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів. Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами було реалізовано оперативно,
– заявив Зеленський.
Зазначимо, що про високу ймовірність масованого удару попереджають також моніторингові канали. На це вказує активність російської бойової авіації, зокрема Ту-95МС і Ту-160.
Президент доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту.
Глада держави раніше попереджав про можливі атаки Росії на українську енергетику в холодні дні та закликав реагувати на тривоги.