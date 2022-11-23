Кремль може готувати провокацію в Бєлгороді: чи можуть такі атаки змінити настрої в Росії

Росіяни можуть планувати провокацію на території Бєлгородської області, у якій потім звинуватять Київ. Владімір Путін готовий на все, аби виправдати війну в Україні в очах росіян.

Про це 24 каналу розповів політолог Артем Бронжуков. За його словами, Кремль готує провокації на своїй території через те, що жителі Росії все менше підтримують вторгнення в Україну.

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Навіщо Москва може готувати провокації у Бєлгороді

Як пояснив Бронжуков, зараз російське суспільство відчуває всі складнощі війни на собі.

Російська економіка просідає, в країні закриваються підприємства.

Росіянам розповідали, що їхня армія – найсильніша у світі. А зараз, за словами політолога, кожного російського чоловіка намагаються схопити на вулиці, одягнути в "якесь лахміття середини XX століття" і відправити вмирати незрозуміло куди.

Ця ситуація – дуже невтішна для кремлівської верхівки, яка панічно шукає, як змінити настрої росіян.

Російській владі якимось чином потрібно підіймати військово-патріотичний дух. Вони здатні на будь-які інсинуації та медійні прояви, якими якраз може стати провокація у Бєлгороді,

– наголосив Бронжуков.

"Кожен може стати жертвою Путіна"

За його словами, такі провокації "під чужим прапором" – цілком у дусі того, що робить Росія.

Артем Бронжуков Політолог Варто згадати 1990-ті роки та прихід Путіна до влади. ФСБ підривала житлові будинки у Санкт-Петербурзі та Москві, аби виправдати російське вторгнення в Чечню. Історія з планами на Бєлгород дуже нагадує почерк російських спецслужб. Тому ми не можемо відкидати подібних сценаріїв.

Він додав, що путінський антигуманний режим ладен вбивати не тільки українців чи європейців, а не буде жаліти й пересічних росіян.

"Сьогодні під загрозою – все людство. Кожен може стати жертвою Путіна", – додав політолог.

Путін готується до нових атак на Півночі України

Бронжуков вважає, що окрім історії з Бєлгородом, російський диктатор також готує чергові провокації на українському кордоні.

Після того, як росіяни зруйнують ще певну частину української цивільної інфраструктури, вони намагатимуться атакувати нас на Півночі для того, аби скувати контрнаступ української армії на Сході та на Півдні,

– зазначив політолог.

Агонія Путіна

Водночас він наголосив, що усі дії Владіміра Путіна – це "продовження його агонії". Адже навіть більша частина кремлівських політиків вже розуміє, що кампанія російського диктатора в Україні – повністю провальна.

Коли звичайному російському громадянину в Сизрані, Уфі та Єкатеринбурзі стане зрозуміло, що їхній лідер насправді виявився "пшиком", то вся владна вертикаль в Росії просто розсиплеться,

– сказав Бронжуков.

Саме тому зараз російські політтехнологи сидять у паніці поруч зі спецслужбами й намагаються вигадати якісь сценарії, які дозволять їм затягнути час та виплутатися з дуже провальної для них історії в Україні.

Росія готує провокації: коротко

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що російські окупанти обрали нову тактику війни, у рамках якої загарбники готують штучні теракти.

Російські пропагандисти почали поширювати інформацію про те, що Збройні Сили України нібито можуть вторгнутися до Бєлгородської області. Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що Кремль, схоже, створює інформаційні умови для "атаки під чужим прапором" у Бєлгородській області, щоб поновити підтримку війни серед населення.

Окрім того, російська влада може готувати провокації й на території Білорусі. Головне управління розвідки України попередило про можливі теракти біля білорусько-українського кордону. В ГУР припустили, що Путін хоче втягнути Лукашенка у повномасштабну війну, але йому для цього потрібен привід.

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