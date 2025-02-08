Росіяни готують провокацію проти Коордштабу з питань військовополонених, – ГУР
- Росія готує провокацію проти Координаційного штабу з питань військовополонених за допомогою розповсюдження сфальшованих документів.
- Українців закликали не довіряти неперевіреним особам і повідомляти про спроби вимагання грошей за допомогу, пов'язану з полоненими.
Окупанти намагаються всіляко дестабілізувати ситуацію всередині України. Зокрема, зусилля ворога спрямовані на підрив довіри громадян до державних структур.
Головне управління розвідки попередило, що Росія готує провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає 24 Канал.
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Що планують зробити росіяни
Розвідники повідомили, що противник планує поширити сфальшовані документи з емблемами Коордштабу, де йдеться про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
️Зазначені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів. Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики,
– наголосили у ГУР.
Відомство пояснило, що у такий спосіб ворог намагається маніпулювати родинами полонених і зниклих безвісти. Українців закликали не довіряти неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу.
Також їх просять повідомляти правоохоронців про будь-яку спробу вимагати гроші за "послуги", пов'язані з полоненими.
Зверніть увагу! Абсолютно вся допомога спеціалістів Координаційного штабу є безкоштовною.
Нагадаємо, нещодавно, у ГУР розкрили жахливі факти поводження з мешканцями окупованих територій. Російська армія незаконно мобілізує чоловіків з ТОТ, які потрапляють під жорстоку "дідівщину" у військчастинах ворога.