Росіяни готують провокацію проти Коордштабу з питань військовополонених, – ГУР

Окупанти намагаються всіляко дестабілізувати ситуацію всередині України. Зокрема, зусилля ворога спрямовані на підрив довіри громадян до державних структур.

Головне управління розвідки попередило, що Росія готує провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає 24 Канал.

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Що планують зробити росіяни

Розвідники повідомили, що противник планує поширити сфальшовані документи з емблемами Коордштабу, де йдеться про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

️Зазначені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів. Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики,

– наголосили у ГУР.

Відомство пояснило, що у такий спосіб ворог намагається маніпулювати родинами полонених і зниклих безвісти. Українців закликали не довіряти неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу.

Також їх просять повідомляти правоохоронців про будь-яку спробу вимагати гроші за "послуги", пов'язані з полоненими.

Зверніть увагу! Абсолютно вся допомога спеціалістів Координаційного штабу є безкоштовною.

Нагадаємо, нещодавно, у ГУР розкрили жахливі факти поводження з мешканцями окупованих територій. Російська армія незаконно мобілізує чоловіків з ТОТ, які потрапляють під жорстоку "дідівщину" у військчастинах ворога.