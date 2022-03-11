Російська авіація готується атакувати об'єкти в Білорусі, – Резніков звернувся до білорусів

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російська авіація готується нанести ряд ударів на території Республіки Білорусь. Провокація готується для того, щоб змусити Білорусь почати воювати проти України.

Резніков звернувся до білоруського народу та закликав їх не дозволити втягнути країну у війну Росії проти України.

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Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі,

– заявив Резніков.

Повний текст повідомлення

Звертаюсь до білоруського народу.

Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.

Згідно з їх злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються зазнати н.п. Копані, Столинського району Брестської області.

Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.

Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю.

Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів.

Не дозвольте втягти свою країну у цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!

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