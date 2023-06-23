Як росіяни можуть вчинити теракт на ЗАЕС: 2 можливі варіанти та їх наслідки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС. Технічно є 2 можливі варіанти, що може статись на ЗАЕС.

Про це 24 Каналу розповіла радіобіологиня та наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних станцій НАН України Олена Паренюк. За її словами, зараз дуже складно визначити можливий масштаб аварії на ЗАЕС, тому що не відомо, що і як буде заміновано.

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Варіанти теракту на ЗАЕС

Паренюк зазначила, що перший варіант – вимкнення охолодження для реактора, який наразі є активним. У такому випадку може статись вихід радіонуклідів в атмосферу. Щоб вберегтися, потрібно повністю закриватися вдома та зробити так, щоб повітря з навколишнього середовища не потрапило у помешкання.

Радіобіологиня пояснила, що більш вірогідним є мінування сховища відпрацьованого палива або вибух, що спричинить витік радіоактивних речовин, які потраплять у Дніпро.

Людям, що перебувають вище, ніж Нікополь та Енергодар, нічого не буде, тому що вода тече вниз за течією Дніпра. Тим, хто живе знизу за течією Дніпра, варто не використовувати воду з Дніпра та загалом не використовувати воду з водогону для пиття,

– наголосила вона.

Згодом потрібно буде очікувати рекомендацій від української влади, яка надаватиме інформацію, як діяти далі. Головне – не пити воду з публічних джерел, підкреслила наукова співробітниця.

Вона додала, що під час вимкнення охолодження для реактора вода також буде забруднена, однак у випадку другого варіанту буде більш критично убезпечити себе від потрапляння радіонуклідів ззовні. Якщо буде вибух, радіонукліди підіймуться наверх у повітря, а потім осядуть на воду. Якщо станеться витік зі сховища або реактора, то радіонукліди потраплять у воду одразу.

Мапа забруднення

Крім того, якщо станеться витік радіонуклідів у атмосферу, то все залежатиме від того, куди дутиме вітер. Олена Паренюк зауважила, що є застосунок windy.com, який показує напрямок вітру на всій території України. У нашій державі є станції моніторингу, які приблизно через годину зможуть дізнатися, які радіонукліди потрапили у повітря.

Я впевнена, що Україна вивчила уроки Чорнобиля та Фукусіми. У нас є напрацьовані стратегії комунікації, повітряна тривога, телеграм-канали. У разі чого буде поширена інформація. Ми її зможемо актуально отримувати. Тут головне – довіряти владі. Професійні інституції працюють, щоб Україна перемогла,

– запевнила радіобіологиня.

Алгоритм дій у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу

Росія готує теракт на ЗАЕС: що відомо