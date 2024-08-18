Ворог уже готував 15-тисячне угруповання: звідки противник перекидає сили на Курщину

Військові угрупування України розпочали операцію на території Росії у Курській області. Противник, ймовірно, готує сили для протидії.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко, зазначивши, що росіяни вже розпочали накопичувати військові угрупування, щоб захищати свої території. За даними західних експертів, противнику треба зібрати близько 30 тисяч, щоб мати певні успіхи.

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"Ворог уже готував 15-тисячне угруповання, а зараз збільшує цю кількість, щоб зупинити просування українських військ", – сказав військовий експерт.

Дії противника

Ігор Романенко зауважив, що росіяни для оборони Курської області у перші дні направляли не надто підготовлені сили, яким не вдалось зупинити штурм ЗСУ.

Тепер вони збирають бойові бригади із Херсонського, Запорізького та Куп'янського напрямків. Для нас це більш небезпечно. Росіяни уже перекинули понад 5 тисяч військових на Курщину,

– підкреслив він.

Військовий експерт наголосив, що Владімір Путін, попри все, не скасовує завдання просуватись якомога швидше на сході України.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: карта

Він додав, що Силам оборони важливо реально оцінити свої спроможності відносно ресурсів країни-агресорки. Необхідно вчасно прийняти рішення щодо оборони або оточення противника на тих ділянках Курської області, де це можливо.