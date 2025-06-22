Росія готує військові операції на території Європи, – Зеленський

Українське ГУР отримало докази, що росіяни готують нові військові операції на території Європи. За словами Володимира Зеленського, дії країни-агресорки підтверджують правильність курсу України на примус до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост президента України.

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Європа може бути ціллю Росії

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прозвітував Володимиру Зеленському про нові деталі щодо ситуації в Росії та її оборонному комплексі. Так відомо, що російське керівництво хоче провести на території Європи військові операції. Президент не говорить, які країни можуть опинитися в небезпеці, однак обіцяє інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка.

Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя,

– повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський також зазначив, що ГУР вивчило основні больові точки Росії. Тож Україна буде завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей. Наступні дії можуть знизити потенціал російських агресій.

Росія вже має відчутні збитки в економіці, яких завдають санкції. Тому подальші обмеження можуть змусити країну-агресорку рухатися до завершення війни.

Нагадаємо, у суботу, 21 червня, під час свого звернення Володимир Зеленський попередив про загрозу від Росії для сусідніх країн. За його словами, Путін хотів би воювати не лише в України.