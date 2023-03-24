Росія продовжує вчити своїх солдатів у Білорусі та далі тисне на Лукашенка, – розвідка Британії

Росія передислокувала своїх військовослужбовців, проте залишила намети на білоруській території. Розвідники припускають, що Кремль хоче продовжити навчати своїх мобілізованих у Білорусі.

Британська розвідка припустила, що, ймовірно, у Росії настільки погані справи з інструкторами, що їхні мобілізовані вже навчаються в менш досвідчених білорусів.

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До яких дій вдається Росія в Білорусі

Розвідка Міноборони Великої Британії заявила, що у березні 2023 року Росія передислокувала не менше 1000 військовослужбовців. Перед цим вони проходили навчання на Обуз-Лісновському полігоні на південному заході Білорусі.

Хоч бійців забрали, проте Кремль залишив наметовий табір на місці, припускаючи можливість продовження програми навчання.

Той факт, що Росія вдалася до навчання свого персоналу в набагато менш досвідченій білоруській армії, підкреслює, як російська "спеціальна військова операція" серйозно порушила систему підготовки російських збройних сил – інструкторів переважно скерували в Україну,

– заявила розвідка.

Ба більше, в Міністерстві оборони Білорусі припускають, що Росія, ймовірно, також розглядає продовження непрямої підтримки операції з боку Білорусі як важливий політичний сигнал.

Російські навчання в Білорусі: коротко

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що в жовтні 2022 року військово-політичне керівництво Росії вирішило розгорнути в Білорусі регіональне угруповання військ союзної держави.

За словами Наєва, у більшості Кремль зосередив там мобілізованих російських військових. Зокрема, офіційно Росія заявила про розміщення 9 тисяч військовослужбовців.

Вони у Білорусі проходять тримісячний курс підготовки у складі підрозділів територіальних військ Росії під керівництвом білоруських інструкторів. Далі мобілізованих переміщають в Росію та кидають на війну в Україну.