Росія готується до довготривалої війни, – ГУР

Російські загарбники готуються до довготривалої війни проти України. На території держави-агресора планують запровадити воєнний стан.

За спостереженнями воєнної розвідки України, Росія проводить підготовку до довготривалої війни. Про це пише 24 Канал.

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Окупанти готуються до переведення Росії у воєнний стан. Зокрема, за даними ГУР, про це свідчать проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу.

Вони спрямовані на посилення потенціалу збройних сил держави-агресора. Окрім того, – створення умов для проведення операцій, що були сплановані ще на самому початку війни, втім, окупаційні війська реалізували їх невдало.

Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу зс Росії Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку Росії до продовження широкомасштабної довготривалої війни,

– підкреслили в ГУР.

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