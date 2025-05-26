Багато чого підказують дві ознаки: куди можуть націлитись росіяни влітку

Російська армія готується до наступу влітку 2025 року. У противника є стратегічний план на цей літній період, який передбачає послідовні наступальні операції на визначених оперативних напрямках.

Про це в етері 24 Каналу зазначив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, озвучивши свою версію того, який напрямок фронту російські окупанти окреслили для себе пріоритетним в межах літньої кампанії.

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Де Росія сконцентрувала найбільше сил

На думку Машовця, найбільш ймовірно наразі виглядає те, що ціллю літнього наступу противника стане Слов'янсько-Краматорська агломерація. Він пояснив, що це остання міська велика агломерація на Донеччині, яка залишається під контролем України. Росіяни прагнуть захопити її.

Там, з його слів, наразі зосереджена головна маса засобів ворога, його стратегічного угруповання. Основні сили його нині сконцентровані в зонах відповідальності трьох угруповань російських військ: "Південь", "Центр", "Схід".

Для визначення планів противника було б доречно побачити послідовність дій, куди спрямовуються основні його резерви. Багато чого підказують в цьому сенсі оці дві ознаки,

– озвучив Машовець.

Координатор групи "Інформаційний спротив" додав, що перед початком комплексної операції оперативного масштабу на цьому напрямку російські війська проведуть низку операцій підготовчого характеру.

Зазначимо, що військовий експерт Роман Світан розповів про ознаки початку літнього наступу, наголосивши, що росіяни активізувалися на декількох відтинках фронту і почали переміщення з тилу до передової. Він зауважив, що противник вкотре готується форсувати річку Дніпро, аби створити на правому березі тактичні плацдарми.