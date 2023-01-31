Може статися найближчими тижнями: Данілов каже, що Росія готується до серйозної ескалації війни

Росія готує новий масштабний наступ і найважчі битви ще попереду. Вона може атакувати з Півночі, Сходу та Півдня.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він вважає, що Росія здатна готувати такий самий сценарій як 24 лютого 2022 року.

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"Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання та тренування", – наголосив Данілов.

До чого закликає Данілов

Секретар РНБО вважає, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у російсько-українській війні. Він закликав партнерів надсилати більше зброї. Зокрема, Україні потрібні реактивні літаки та винищувачі.

Данілов вважає, що Владімір Путін може спробувати повторну атаку з Півночі, Півдня та Сходу, як вже було 24 лютого 2022 року. Ймовірно, наступ хочуть повторити на річницю повномасштабного вторгнення.

Ми розуміємо, що все на столі… Я можу сказати, що ми не виключаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні, – наголосив секретар РНБО.

Він додав, що українські військові готуються. Наразі захисники мають більше можливостей та підтримки від західних партнерів, таких як Великобританія, ніж 12 місяців тому.

"Ті країни, які допомагають нам у нашій боротьбі, почали надавати нам максимальну допомогу", – розповів Данілов.

Головні битви попереду

Данілов розповів, що Росія у вересні 2022 року мобілізувала 320 тисяч солдатів. Половину з них використають у наступному наступі. Іншу частину, за словами секретаря РНБО, загарбники вже розгорнули в Україні для поповнення значних втрат. Він наголосив, що Україна також заплатила високу ціну вбитими та пораненими військовослужбовцями, цивільними.

"Ми пройшли через великий важкий період, але я усвідомлюю, що головні бої ще попереду і вони відбудуться цього року, протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні", – сказав Данілов.

Україна розуміє загрози та виклики

Данілов 31 січня в ефірі національного телемарафону запевнив, що Україна готується до всіх загроз та викликів. За його словами, президент спілкується з іноземними колегами щодо військової допомоги.

"Так, це для нас виклик, але витримаємо, бо 24 лютого 2022 року було набагато складніше. Тоді ми були сам на сам з країною-агресоркою. Не вірили в нашу перемогу і нашу спроможність тримати удар. Зараз ситуація зовсім інша. Щотижня з’являються новини з різних куточків світу про допомогу Україні", – додав секретар РНБО