Уникають цього з 2023 року: за якої умови росіяни підуть на масштабний наступ

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія навесні може здійснити новий масштабний наступ на Півдні та Сході України. Водночас росіяни останні місяці не припиняли поступово просуватися на цих напрямках.

Про це розповів 24 Каналу ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, оцінивши можливості Росії щодо здійснення великої наступальної операції. Він припустив, до яких дій окупанти можуть вдатися на фронті весною.

Який задум Росії на Сході і Півдні України?

Шарп наголосив, що росіяни не припиняли наступати на Сході, зокрема в районі Слов'янсько-Краматорської агломерації, Костянтинівки та Дружківки. А також на Півдні – зі Сходу – у бік Гуляйполя та із Заходу – у бік Запоріжжя.

"Задум Росії можна трактувати як намір створити кліщі. Вони хочуть зрізати українську лінію оборони, яка тривалий час була стабільною з центром в Оріхові, наблизитися до Запоріжжя і захопить частину Запорізької області", – зауважив він.

До слова. Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, впродовж тижня ворог здійснює великі перекидання та накопичення живої сили та підрозділів на Запорізькому напрямку. До цього подібне росіяни здійснювали в районі Гуляйполя. Також вони концентруються в районі Оріхова, Василівки. Це відповідає планам Росії просунутись у бік Запоріжжя.

Взимку через погодні умови або через ротацію втрат виникають ті чи інші паузи, але загалом активність росіян не припинялась. І навесні, на думку військового оглядача, коли будуть сприятливіші умови і коли вони трохи накопичать резервів, ця активність може посилитися.

Щодо масштабного наступу, а йдеться про спробу ввести великі сили на вузькій ділянці з далекосяжними цілями, щоб здійснити глибокий прорив або оточення, то виключати цього не можна. Однак це те, чого російська армія уникала з початку свого наступу восени 2023 року,

– підкреслив Шарп.

Одноразові введення великих резервів, зокрема механізованих, – це не те, що вміють росіяни в умовах цієї війни, коли масштабно застосовуються безпілотники та артилерія. Проте вони могли б спробувати це зробити, на його думку, якби їм вдалося намацати слабке місце і організувати прорив на якійсь ділянці фронту.

Тому розвідка має бути пильною – потрібно стежити за накопиченням сил, і якщо це станеться для масштабної і швидкої спроби наступу, то потрібно зустріти його відповідним чином,

– наголосив Давид Шарп.

Проте, за словами військового оглядача, він чекає просто на активізацію наступальних дій росіян приблизно там, де вони рухаються зараз. Це може відбутися у більших масштабах, ніж сьогодні, за сприятливіших умов та із залученням трохи більшої кількості сил.

Що відомо про імовірний наступ Росії весною 2026 року?