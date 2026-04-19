Росія готується до масштабної мобілізації, а тому посилює обмеження в соцмережах, – Зеленський

Володимир Зеленський зробив чергову заяву про мобілізацію в Росії. На його переконання, ворог готує масштабну мобілізацію, тож вдається до певних дій усередині країни.

Про це президент заявив під час інтерв'ю. Зеленський припустив, для чого така підготовка.

Для чого Росія готує велику мобілізацію?

Лідер держави сказав, що Путін має декілька варіантів. Це може бути підготовка нового великого наступу проти України або можливого наступу проти Європи.

Зараз Путін спостерігає, що відбувається в країнах НАТО, наскільки вони залучені, чи підключаться, щоб захистити Балтію.

Контекст. На початку квітня світ вразили мемуари колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він вільно говорить про те, що восени 2021 року вів перемовини з російським главою МЗС Сергієм Лавровим і там ішлося про фактичну здачу росіянам країн Балтії.

На запитання, чи спрацює стаття 5 НАТО, якщо Путін нападе на країни Балтії, Зеленський відповів так:

Може, і не всі країни хотіли би підтримувати, але, на мій погляд, у країн НАТО не буде виходу, інакше не буде НАТО. Їм потрібно буде об'єднуватись і відповідати на те, що потенційно може зробити Путін, а інакше не буде у них союзу просто більше.