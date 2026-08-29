Росія готується до нової хвилі мобілізації: понад 113 тисяч росіян масово втекли з країни

За останній тиждень понад 113 тисяч росіян залишили країну через КПП Верхній Ларс на кордоні з Грузією на тлі побоювань щодо оголошення нової хвилі мобілізації. Масовий виїзд став рекордною сплеском активності з вересня 2022 року та збігся з посиленням вручення електронних повісток і виснаженням рекрутингових ресурсів країни-агресорки.

Як повідомляє видання Politico, масова втеча громадян Росії за кордон активізувалася після різкого збільшення запитів про юридичну допомогу серед чоловіків військовозобов'язаного віку. За даними правозахисників організації Школа призовника, російська влада суттєво посилила збір персональних даних резервістів через їхніх роботодавців та готує інфраструктуру для примусового призову.

Прихована підготовка та цифрові повістки

Російські військкомати активно вимагають від підприємств адреси родичів військовозобов'язаних і заздалегідь прикріплюють резервістів до конкретних військових частин. Експерти зазначають, що це створює підґрунтя для блискавичного призову безпосередньо з робочих місць без тривалих бюрократичних процедур.

Додатковим інструментом тиску стало запровадження обов'язкових електронних повісток. На відміну від 2022 року, коли паперову повістку потрібно було вручити особисто під підпис, цифровий документ вважається врученим одразу після публікації в реєстрі, що автоматично блокує громадянину виїзд із країни.

Влада засвоїла урок з попередньої мобілізації,

– висловився засновник Школи призовника Олексій Табалов.

До процесу забезпечення призову залучають навіть підрозділи Росгвардії, яким офіційно розширили повноваження для дій у період мобілізації та воєнного стану.

Провал альтернативних методів рекрутингу

Кремль змушений повертатися до ідеї примусового призову через провал інших кампаній із набору військовослужбовців.

Навесні 2026 року Міністерство оборони Росії планувало залучити 80 тисяч студентів до новостворених військ безпілотних систем, однак до липня підписати контракти погодилися лише 8 тисяч осіб.

Не дали очікуваного результату і силові облави в регіонах, де поліція разом із військовими насильно затримувала чоловіків на вулицях та в громадському транспорті.

У деяких містах, зокрема в Пензі, такі дії спричинили зворотну реакцію – місцеві жителі почали організовувати загони самооборони для захисту від рекрутерів.

Я думаю, що знищення України є нав'язливою ідеєю Путіна, і ця фіксована ідея вимагає живої сили. Єдиним ресурсом, який залишився після провалу інших спроб, є мобілізація,

– висловився Олексій Табалов.

Аналітики припускають, що офіційного оголошення про призов не варто очікувати до завершення вересневих парламентських виборів у Росії, оскільки це суттєво вдарить по рейтингу владної верхівки.

Контекст і бекграунд

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська розвідка прогнозувала підготовку Росії до масштабного призову кількох сотень тисяч осіб до кінця року.

Під час попередньої хвилі часткової мобілізації у вересні 2022 року Росію також залишили понад 100 тисяч чоловіків протягом першого тижня.