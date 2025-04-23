Росія готується до наступу, щоб вийти на кордон Донеччини і Дніпропетровщини, – ТГР "Вугледар"

Протягом 16 – 22 квітня суттєво скоротилася кількість штурмових дій росіян у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар". За цей період було зафіксовано 106 атак, тоді як минулого тижня їх було 158.

Військові частково це пояснюють "путінським перемир'ям" на Великдень, але все ж головна причина – накопичення росіянами живої сили та техніки біля лінії боєзіткнення. Про це розповів речник тактичної групи "Вугледар" підполковник Олексій Бєльський, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни готуються до наступу до 9 травня

У тактичній групі "Вугледар" зауважили, що наразі росіяни на півдні Донецької області активно готуються до великого наступу. Перед ними стоїть мета вийти до 9 травня на адмінкордон Дніпропетровщини та Донеччини.

З цією метою противник у три рази збільшив кількість розвідувальних польотів БпЛА типу "Орлан 10", "Суперкам" та "Zala" над українськими позиціями. У 2,5 рази збільшив кількість обстрілів з артилерії та використання керованих авіабомб,

– розповів підполковник Олексій Бєльський.

На цьому відрізку фронту окупанти активно використовують техніку легкої прохідності, зокрема, багі, квадроцикли та мотоцикли. На цих засобах вони намагаються пробратися до російських позицій, накопичити свої сили і здійснити наступ.

Попри це, як зауважив речник ТГР "Вугледар", українська аеророзвідка працює відмінно. Завдяки їй бомбери, артилерія, FPV, РСЗО та міномети постійно знищують окупантів та їхню техніку.

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Лише за останній тиждень там Росія втратила 648 військовослужбовців вбитими і пораненими.

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