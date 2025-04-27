Росія хоче використати нову тактику наступу влітку та восени: ISW назвав мету й особливості

Російські загарбники, ймовірно, готується систематично інтегрувати використання мотоциклів у наступальні операції. Зокрема, таку тактику хочуть використати влітку та восени.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Росіяни готуються до наступу на мотоциклах

Аналітики зазначають, що ворог готується систематично інтегрувати використання мотоциклів у наступальних операціях, аби, ймовірно, вберегтися від українських дронів.

Вороже міноборони 26 квітня оприлюднило кадри, що показують ймовірні елементи 299-го повітряно-десантного полку, які практикують наступальну й оборонну тактику на мотоциклах групами від 2 – 3 осіб на російському полігоні.

Відео свідчить про те, що російські військові, ймовірно, розробляють тактичну доктрину систематичного використання мотоциклів у наступальних операціях і, можливо, готуються до видачі збільшеної кількості мотоциклів російським військовослужбовцям в Україні,

– зазначили в ISW.

Як повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин повідомив, українська розвідка відзначила, що окупанти навчають своїх солдатів бойовій тактиці з мотоциклами. Це свідчить про те, що російські війська, ймовірно, все частіше використовуватимуть мотоцикли в наступальних операціях улітку та восени 2025 року

Шамшин також зазначив, що мотоцикли дозволяють російським загарбникам підвищити свою швидкість і маневреність, що має вирішальне значення для ухилення від ударів українських безпілотників. Втім, гучний шум мотоцикла заважає гонщику чути наближення дронів.

ISW спостерігає посилення тенденції до проведення окупантами механізованих і комбінованих моторизованих атак, транспортування піхоти мотоциклами й цивільними автомобілями по всій лінії фронту.

Російське командування продовжує адаптувати свою тактику, щоб компенсувати удари українських безпілотників і, ймовірно, пом'якшити технічні обмеження російських військових, спричинені великими втратами бронетехніки влітку і на початку осені 2024 року,

– написали в Інституті вивчення війни.

Також аналітики зазначили, що нещодавно російські війська, зокрема, просунулися вперед під час моторизованого штурму біля Багатира, що повністю складався з мотоциклів і цивільних транспортних засобів.