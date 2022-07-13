росія не змогла окупувати Україну, тому готується до приєднання вже захоплених територій

основною метою окупантів у війні було захоплення України. Зрозуміло, що їм це зробити на вдалося, тому росіяни хоч якось хочуть себе втішити. Вони готуються до приєднання раніше захоплених територій.

Як вони намагатимуться приєднати окуповані території, буде зрозуміло ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день для голосування. Про це заявив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький 13 липня.

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росіяни планують так звані референдуми

Стратегічна мета росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. Ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що в структурах рф зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до росії – в політичному плані, економічному і територіальному,

– сказав Вадим Скібіцький.

Заходи, які Росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про підготовку до так званих референдумів. Також у росії зараз готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання їхнього громадянства.

Загально мобілізація в росії

Вадим Скібіцький зазначив, що загальна мобілізація в росії може відбутися тоді, коли буде оголошена війна.

путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану “спеціальну воєнну операцію” і не хоче визнати, що це повномасштабна війна,

– каже представник українськоє розвідки.

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