Росія готується до серйозного опору, – дослідник Conflict Intelligence Team

Росія почала часткове виведення військ із території окупованого Криму. Втім відведення росіян від східного кордону України поки не спостерігається.

Те, що ми бачили останній часом – ніщо інше, як повномасштабні навчання по вторгненню в Україну. Таку думку висловив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. Він вважає, що Росія готується до опору від України.

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"Росія готується зустріти серйозний достойний опір з українського боку, зокрема на півдні", – сказав він.

За його словами, у мережі з'являються не лише відео з російською технікою, а й з українською. Тобто, посилення кордонів з української сторони ведеться.

Втім, він наголосив, що розслаблятись не треба, бо навіть після офіційного відведення всіх військ, їхня кількість на українському кордоні повинна збільшитись.

За останній тиждень ми спостерігали посилення українських сил на півдні, а не лише на сході. Раптом що, певну відповідь можна очікувати, й Росія до цього готується,

– зазначив Михайлов.

Про заяви щодо відведення військ

Річ у тім, як пояснив дослідник, про те, війська від воронезького табору не відводитимуть заявляв Сергій Шойгу, коли оголошував про відвід військ.

"Щонайменше, вони там перебуватимуть до осені, коли пройдуть навчання. Важливо те, що техніка там залишилась, а бійців, за необхідності, можна перекинути за декілька днів", – пояснив Михайлов.

Яка ситуація з відведенням

Дослідники Conflict Intelligence Team побачили відвід 120-ї артилерійської бригади, однак мотострілецькі й танкові частини залишаються в таборі під Воронежем.

Відводять також і бійців 58-ї армії.

Однак досі не було ознак того, що відводять із Криму 76-ту десантно-штурмову дивізію. Тобто техніка залишалась у районах навчань.

Що відомо про ситуацію із технікою поблизу кордонів: дивіться відео

Відведення військ Росії від українських кордонів: коротко