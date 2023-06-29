Росія у стані афекту: в ОП оцінили вірогідність теракту на ЗАЕС

Російські загарбники готуються до ймовірних терактів на Запорізькій АЕС та заводі "Кримський титан". Ситуація вкрай серйозна та небезпечна.

Вірогідність теракту велика, однак Україна робить все можливе для того, аби запобігти катастрофі. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Важливо говорити й пам'ятати

Наразі немає 99 відсоткової впевненості, що росіяни вчинять теракт на Запорізькій АЕС чи на заводі "Кримський титан". Проте українці мають говорити про це й не забувати.

Важливе значення має те, що ми та президент проговорюємо у публічному просторі й те, що з партнерами при особистих спілкуваннях обговорюється. Я так розумію, що по неформальних каналах й Росії дещо пояснюють,

– сказав Подоляк.

Вся російська еліта перебуває в афективному, нестабільному психоемоційному стані та не керується раціональними доказами. Заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина повернув цей афект на внутрішній ринок.

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Росіяни тепер на себе дивляться й розуміють, що треба якось з цього всього виходити, бо це може призвести до особистих катастроф. Все розвивається не по сценарію, про який часто згадує Путін чи хтось із його оточення.

"Цей афект може повернутися на благо для нас", – додав радник голови ОПУ.

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