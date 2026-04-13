По всій лінії фронту росіяни готуються до наступу, – військовий оглядач

Попри великі втрати російська армія не згортає тиск на фронті й не відмовляється від нових спроб наступу. Після короткого зниження кількості атак ворог знову перегруповується і готує сили для продовження весняно-літньої кампанії.

Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу заявив, що така підготовка вже помітна по всій лінії фронту. Він пояснив, де росіяни зберігають найбільшу активність і чому говорити про втрату їхнього наступального потенціалу поки рано.

Дивіться також Перемир'я фактично не було: у ЗСУ розповіли, як росіяни використали "тишу" на фронті

Весняно-літня кампанія Росії

Активність росіян зараз тримається на тих самих ділянках, які й до цього були найгарячішими. Найбільше боїв і далі припадає на Покровський напрямок і район Костянтинівки. Одним із наступних за кількістю атак лишається Гуляйпільський напрямок. Були й спроби противника активізуватися на північно-сіверській ділянці, зокрема на Сумщині, але там мовилося про кілька боєзіткнень.

До слова: під час так званого "Великоднього перемир'я" російські атаки не припинилися, а інтенсивність боїв не впала. За цей час росіяни підтягували техніку, перегруповували сили й поповнювали особовий склад, а з моменту оголошення припинення вогню 10 721 раз порушили домовленості та провели 119 штурмів.

Сам характер війни не змінився, зазначає Тимочко, під час "Великоднього перемир'я" зменшилася хіба кількість атак, але не їхня інтенсивність і не масштаб тиску по всій лінії фронту.

По всій лінії фронту зараз спостерігається перегрупування і підготовка сил противника для того, щоб усе ж таки продовжити цю весняно-літню кампанію,

– наголосив Тимочко.

На початку березня росіяни вже намагалися пробити українську оборону, але та атака захлинулася. Тепер вони знову готуються до нових спроб і намагаються використати весь ресурс, який ще мають. Про втрату наступального потенціалу зараз говорити рано, бо навіть без серйозної переваги на полі бою ворог продовжує тиснути й кидає сили в бій далі.

Якщо хоча б ще декілька таких спроб активізації будуть провальними, з величезними втратами, тоді дійсно можна буде говорити про те, що російська армія починає втрачати свій наступальний потенціал,

– сказав він.

Станом на сьогодні російська армія не має тотальної переваги, але намагається використати все, що в неї є, і саме тому українським бійцям доводиться стримувати цю навалу в дуже складних і небезпечних умовах. Іншого варіанта немає, бо там, де ворог може просунутися, він несе не просто штурми, а вбивства і руйнування.

Останні новини з фронту: