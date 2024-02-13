Росія готується до війни із Заходом у найближчі десять років, – розвідка Естонії
Джерело:Reuters
Росія неодноразово погрожувала, що після того, як отримає перемогу в Україні, то почне кампанію проти країн Заходу. У розвідці Естонії оцінили поточні загрози.
Росія готується до збройного протистояння із країнами Заходу у найближче десятиліття. Стримати цю державу може нарощування збройних сил у відповідь.
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Росія планує подвоїти чисельність військ
За оцінками голови найбільшої німецької військово-промислової компанії Rheinmetall, Європі знадобиться не менше десяти років, щоб забезпечити готовність до оборони від "агресора, який хоче воювати з НАТО". Він наголосив, що зараз арсенали майже порожні.
Глава естонської розвідувальної служби Каупо Росін нагадав про плани Росії подвоїти чисельність військ, розміщених уздовж кордону з членами НАТО – Фінляндією та балтійськими державами – Естонією, Литвою та Латвією.
Росія обрала шлях довгострокової конфронтації, і Кремль, ймовірно, передбачає можливий конфлікт з НАТО в найближче десятиліття або близько того,
– сказав він.
Водночас Росін вважає, що малоймовірно, що Росія нападе на країни Заходу у найближчий період, адже їй потрібно зберігати свою присутність в Україні. Він наголосив, що ймовірність того, що Росія нападе, буде значно меншою, якщо Захід буде готовий.
За даними Reuters, Німеччина планує розмістити у балтійських країнах 4800 військовослужбовців у бойовій готовності до 2027 року. Це стане її першим постійним іноземним контингентом із часів Другої світової війни.
Голова естонської розвідки вважає, що Захід рухається у правильному напрямку, проте він також зазначив, що союзники повинні збільшити підтримку України, щоб забезпечити її стійкість у війні з Росією.
Розвідка Норвегії оцінила позицію Росії у 2023 році
- Керівник військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсенс розповів про нинішній стан Росії. За словами очільника норвезького відомства, країна-агресорка перебуває у кращому стані ніж у 2023 році.
- Стенсенс наголосив, що Росія адаптовується до санкцій "краще, ніж очікували". І завдяки цьому отримує перевагу.
- Керівник норвезької розвідки зазначив, що Росія отримує військову перевагу в Україні завдяки більшому військовому резерву. Крім того, це також відбувається завдяки матеріальній підтримці з боку Північної Кореї, Ірану і Білорусі.