Росія готується до війни із Заходом у найближчі десять років, – розвідка Естонії

Росія неодноразово погрожувала, що після того, як отримає перемогу в Україні, то почне кампанію проти країн Заходу. У розвідці Естонії оцінили поточні загрози.

Росія готується до збройного протистояння із країнами Заходу у найближче десятиліття. Стримати цю державу може нарощування збройних сил у відповідь.

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Росія планує подвоїти чисельність військ

За оцінками голови найбільшої німецької військово-промислової компанії Rheinmetall, Європі знадобиться не менше десяти років, щоб забезпечити готовність до оборони від "агресора, який хоче воювати з НАТО". Він наголосив, що зараз арсенали майже порожні.

Глава естонської розвідувальної служби Каупо Росін нагадав про плани Росії подвоїти чисельність військ, розміщених уздовж кордону з членами НАТО – Фінляндією та балтійськими державами – Естонією, Литвою та Латвією.

Росія обрала шлях довгострокової конфронтації, і Кремль, ймовірно, передбачає можливий конфлікт з НАТО в найближче десятиліття або близько того,

– сказав він.

Водночас Росін вважає, що малоймовірно, що Росія нападе на країни Заходу у найближчий період, адже їй потрібно зберігати свою присутність в Україні. Він наголосив, що ймовірність того, що Росія нападе, буде значно меншою, якщо Захід буде готовий.

За даними Reuters, Німеччина планує розмістити у балтійських країнах 4800 військовослужбовців у бойовій готовності до 2027 року. Це стане її першим постійним іноземним контингентом із часів Другої світової війни.

Голова естонської розвідки вважає, що Захід рухається у правильному напрямку, проте він також зазначив, що союзники повинні збільшити підтримку України, щоб забезпечити її стійкість у війні з Росією.

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