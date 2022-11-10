Росія готується до війни на своїй території, – Bloomberg

В Росії чиновники отримали завдання — перевірити підвали й укриття та облаштувати занедбані протягом трьох десятиліть підвали.

Роблять це, звісно, таємно. В Кремлі просто побоюються, щодо можливого розширення лінії фронту на територію Росії.

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Як зазначають у виданні, ці кроки є "частиною ширших зусиль путінської влади забезпечити готовність інфраструктури цивільної оборони".

Активні роботи почали після проваленої мобілізації

За свідченнями людей, які причетні до комунальних та інших спеціальних служб, працівники цивільної оборони уже прибирають підвали, ремонтують та очищають підземні споруди, які востаннє використовувалися ще за радянських часів.

Кампанія з наведення порядку на об'єктах, придатних як бомбосховища та укриття, не оголошена офіційно, але після початку часткової мобілізації там розпочалися активні роботи,

– зазначають журналісти.

Паралельно з цим, у прикордонних з Україною російських областях місцева влада офіційно оголосила про підготовку укриттів.

Чи буде атакувати Україна

Перевірка бомбосховищ – яскравий приклад того, як повномасштабна війна в Україні упродовж 9 місяців "спричиняє дедалі ширшу мілітаризацію російського суспільства".

Проте Україна не завдавала ударів по цілях у Росії за межами прикордонних зон, а Київ офіційно заявляв, що мета української армії – вибити кремлівські війська зі своєї території. США та їхні союзники обмежили поставки в Україну деяких видів наступальної зброї та озброєння великої дальності, щоб уникнути ризику ескалації,

– додають в агентстві.

Росія дійсно побоюється розширення лінії фронту

Росіяни зводять "лінію Вагнера" – такі цементні трикутники у регіонах, що межують з Україною. Ці споруди, які начебто, мають захистити чи сповільнити ЗСУ – почали з'являтися, зокрема, в Бєлгородській та інших областях.

Це самодіяльність друга Путіна, чи то віднедавна суперника, керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Водночас у ЗСУ пояснили, що ці інженерні загородження можуть бути як вибухові, так і невибухові. Однак, завдяки міжнародним партнерам, ми маємо засоби подолання мінно-вибухових загороджень.

Тобто, ці "трикутники" аж ніяк не перешкода для ЗСУ.

Також Пригожин набирає "ополченців" у прикордонних з Україною областях, щоб було кому рити окопи, як він сам пояснив. Утримувати такі "центри народного ополчення" пропонують регіональним бізнесам.

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