Кремль готує росіян до майбутньої війни проти ЄС, – експерт NISS

Росія упродовж тривалого часу погрожує Європі військовими діями. Насправді до цього потрібно ставитися більш ніж серйозно, адже загроза справді існує.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус розповів 24 Каналу, що ризик військової операції Росії проти якоїсь з країн Європи дійсно високий. Аналітики та розвідка вже навіть говорять про приблизні дати.

Де може початися війна Росії проти Європи?

Агресивні заяви з боку Росії щодо Європи не припиняються. До прикладу, тамтешній персонаж Медведєв регулярно кидається погрозами, а нещодавно ще й опублікував список підприємств, які нібито допомагають Силам оборони України.

За словами Уса, в Росії переконані, що Європа зараз слабка. А раптовий напад змусить їх розбігтися. Щось схоже в Кремлі думали у 2022 році щодо України, але так не сталося.

Вже зараз аналітики наводили кілька варіантів, як може діяти Росія. Серед них виділяється два – Сувальський коридор або ж Естонія.

Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер зазначав, що Росія виробляє багато нових танків. Але при цьому вони не помічені на лінії фронту в Україні, що досить нелогічно, адже триває війна. Тому він робить висновок, що ці танки готують до іншої операції,

– зазначив Ус.

Коли може початися війна Росії проти Європи?

Буквально нещодавно там розповідали, що українські безпілотники нібито летять через країни Балтії на території Росії. Хоч це не відповідає дійсності.

Оці думки нав'язуються російському населенню. Там налаштовують населення на таку операцію проти Європи,

– зауважив Ус.

Зараз все частіше лунають думки, що Росія може піти проти однієї з країн Європи у 2027 або 2028 роках. Свого часу Росія збиралася захопити Україну до 100-річчя зі створення Радянського Союзу. Їм не вдалося реалізувати цей план, але попереду багато інших дат.

Зрозуміло, що Росія хоче відродити вплив, який свого часу мав СРСР. І багато що в їхній ідеології закручене саме до 9 травня. Це наштовхує на деякі припущення.

Ця їхня ідеологія щодо 9 травня завжди крутилася довкола фрази "можем павтаріть". Тим самим закладається думка, що точка найбільшої геополітичної величі СРСР була в травні 1945 року, коли захопили Берлін. Здається, що Росія хоче це повторити та готується до цього. Те, що Україна не дає захопити себе, відвертає їхню увагу, але не скасовує їх основний план,

– розповів Ус.

Росія готується до війни з Європою