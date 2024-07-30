"Ризики високі": що вказує на підготовку Росією ракетного удару найближчими днями

Російська армія може завдати комбінованого удару по Україні найближчим часом. Зокрема про це свідчить виведення противником в море ракетоносіїв. Країна-агресорка не відмовилась від планів ракетних атак і готувалась до них раніше.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що на це вказують й повідомлення про перельоти російських стратегічних бомбардувальників з аеродромів "Оленья" в "Енгельс" і у зворотному напрямку.

Дивіться також Літаки на вагу золота: що показав удар спецслужб по аеродрому "Оленья"

Дрони ГУР змінили плани ворога

Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України відкоригували основні плани ворога, але скасувати їх не вдалося. Україна отримала більше часу, щоб підготуватися до ударів Росії, зміцнити свої сили й ППО.

Думаю, ворог накопичує ракети, щоб найближчими днями цей удар завдати, ризики високі,

– наголосив Мусієнко.

Російська пропаганда чекає ударів по Україні

Експерт зазначив, що російські пропагандисти постійно волають, що треба давати відповідь у вигляді ракетних ударів після того, як Україна успішно атакує дронами по території країни-агресорки. Зі слів Мусієнка, в Кремлі хочуть здійснити ракетну атаку, аби потім подати це як відплату за удари по російських аеродромах.

"Впевнений, що в пресрелізах після того, як відбудеться ця атака, буде пункт, де вказуватиметься про начебто ураження центру управління дронами. Буде влучання чи ні – це не цікавить, головне про це в Росії сказати. Це їм потрібно для підтримки наративу про те, що буцімто загрози (ударів українськими дронами) знімаються й боятися більше нічого", – озвучив Мусієнко.

В Мурманській області Росії стався вибух на військовому аеродромі "Оленья", внаслідок якого пошкоджено 2 бомбардувальники Ту-22М3. Вибухи сталися і в Північній Осетії. Російські пабліки повідомили, що невідомі дрони намагалися атакувати військовий аеродром "Моздок".