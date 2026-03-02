Росія готує нову хвилю атак – буде бити по водопостачанню, – Зеленський
- Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нову хвилю атак на об'єкти водопостачання в Україні.
- Президент наголосив на необхідності зосередження громад на захисті та підготовці до можливих атак, а також на збільшенні кількості ракет для протиповітряної оборони.
Володимир Зеленський розповів про підготовку ворога до нової хвилі атак по Україні. Тепер ціллю окупантів стануть об'єкти водопостачання у нашій державі.
Про це президент України розповів під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.
Що розповів Зеленський про наміри ворога цілити по водопостачанню?
Володимир Зеленський зазначив, що в України є дані, що Росія готує нову хвилю тиску. Ворогові не вдалося зламати нашу державу через енергетичний терор, тож тепер окупанти хочуть зосередитися на інфраструктурі логістиці та водопостачанні.
Хочуть, щоб у нас (українців – 24 Канал) були проблеми з саме водою,
– наголосив президент.
Глава держави підкреслив, що громади повинні зосередитися над цим викликом, який хоче створити ворог. Центральна влада, зі свого боку, як зауважив Зеленський, повинна діставати більше ракет для протиповітряної оборони.
"Ми вже сильніші, бо ми пройшли цю зиму. І Росія розуміє, що енерготерор був, але не зламав Україну", – резюмував Зеленський.
Україна пережила найважчу зиму за всі роки війни
Володимир Зеленський у зверненні 1 березня розповів, що Україна пережила найважчу зиму за всю війну, зберігши енергетичну систему, відбивши масовані удари та не зламавшись. Президент подякував кожному українському воїну, розробникам і виробникам дронів-перехоплювачів, комунальникам та підприємцям.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що за 3 місяці зими Росія випустила по Україні понад 14 670 керованих авіабомб, 738 ракет різних типів і майже 19 000 ударних дронів. Однак плани ворога із "замороження" нашої країни у зимовий період зазнали краху.
Цікаво, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Telegraf наголосив, що українцям доведеться жити з графіками відключень світла ще мінімум 3 роки. За даними експерта про обмеження йдеться в періоди пікового навантаження на систему: влітку та взимку.