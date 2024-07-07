Росіяни розграбовували флот України понад 10 років: Плетенчук назвав два кричущі випадки

Крадіжки роками того, що належить Україні, для росіян – не нове. Однак подібні пограбування стосувалися навіть українського флоту.

Так, Військово-морські сили нашої держави країна-агресорка грабувала кілька разів. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, виокремивши два ключових випадки.

Дивіться також Можуть стріляти під час тренувань: Плетенчук сказав, що роблять ворожі судна в Чорному морі

Росія грабувала український флот роками

За його словами, перший раз це сталося під час розподілу Чорноморського флоту. Тоді Росія намагалася забрати собі все, що було для неї важливим, дещо вони банально вкрали. Серед пограбованого є і єдиний їх авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".

Як пояснив речник, росіяни попросту висадили українську частину команди, і перегнали судно собі. Вдруге це відбулося вже у 2014-му, коли Чорноморський флот Росії блокував у бухтах українські кораблі. Деякі з них окупанти захопили, але не використовували.

Так і розграбовували понад 10 років. З частини – виймали обладнання для використання на своїх судах, а фактично порожні кораблі потім знищували чи використовували як мішені для надводних стрільб,

– розповів він.

Плетенчук також каже, що унікальною є ситуація з великим десантним кораблем "Костянтин Ольшанський", який нещадно розпатрали впродовж 9 років, але потім вирішили відновлювати. Бо ж повернути його до строю виявилося легше, ніж полагодити ВДК "Мінськ".

Втім, як відомо, станом на зараз у море він досі не вийшов.