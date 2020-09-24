Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію 23 вересня. Таке рішення політика вже засудили в більшості цивілізованих країн світу. Відтак зараз в Лукашенка не залишається жодного іншого шляху, як орієнтуватися на Схід. Це означає, що Росія почне по повній втручатися в Білорусь.

Про це в ефірі 24 каналу розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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За його словами, про суцільну орієнтацію на Схід Лукашенко вже говорить, коли заявляє про "вітчизну від Бреста до Владивостока".

Росія тепер хазяйнуватиме в Росії по повній, а це створює для нас величезну безпекову проблему,

– відзначив він.

Якщо російські військові чи спецслужби фактично візьму під контроль Білорусь, то це означатиме, що на півночі України виникає дуже серйозна загроза для безпеки.

Ексміністр закордонних справ України пригадав, що до цих подій була надія, ніби Білорусь почне поступовий відхід від Москви і поступовий розворот в бік Європи та США. Про це свідчило чимало фактів.

"Лукашенко чомусь подумав, що можна одномоментно фальсифікувати вибори, придушувати протести всередині країни і розвивати відносини з Заходом. Але так не буває", – зауважив він.

Володимир Огризко пояснив, що Лукашенко зараз перебуває в складній ситуації – ізоляції, в яку він сам себе поставив. Тому що невизнання його легітимним президентом означає, що жоден інший очільник цивілізованої країни до нього в гості не приїде і його теж не запросить.

Відтак рівень офіційних відносин між Білоруссю і такими країнами буде максимально знижений до рівня послів. Тобто, дипломатичні відносини між Білоруссю та рештою цивілізованого світу залишаться, безумовно. Якщо тільки не продовжиться насильства проти власних громадян. Але вище цього вони, мабуть, і не піднімуться.

Звичайно, торговельно-економічні зв’язки матимуть своє продовження, хоча і тут можливі певні санкції з боку Заходу. Але офіційних зв'язків високого рівня не буде,

– пояснив Володимир Огризко.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає легітимною інавгурацію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. На думку Володимира Огризка, добре, що наша країна стала в один з ряд з європейськими державами.

"І цим підтвердили, що для нас поняття свободи людини, демократичних цінностей є не простими фразами, а справді ціннісними орієнтирами. Тому думаю, що і в нашому випадку рівень відносин буде знижений", – наголосив він.

Лукашенку потрібні зовнішні вороги

За словами ексміністра закордонних справ України, Лукашенку потрібні зовнішні вороги. І саме країни НАТО на цю роль найбільше підходять. Втім додав, що неможливо уявити якоїсь військової агресії з боку НАТО.

Це не та організація і не ті країни, які будуть на когось наступати. НАТО не збирається захоплювати Білорусь. Про це говорили неодноразово і члени Альянсу, і генеральний секретар,

– відзначив він.

Лукашенку потрібні якісь зовнішні чинники, які мали б, на його думку, дати можливість закручувати гайки далі. Але це безперспективна лінія. Відтак Володимир Огризко вважає, що до військового розв’язання конфлікту не дійде.

Хіба що якщо зараз почнуться справді масові протести і щось на зразок загальнонаціонального страйку. Тоді російські силовики та війська дуже легко перетнуть кордон. Фактично тоді Білорусь втратить свою незалежність.

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"Поки що Лукашенку до цих всіх подій від 9 серпня вдавалося якось маневрувати, балансувати і десь не допускати того, щоб Білорусь була під протекторатом Росії. Тепер він це все обміняв на свою владу. Думаю, це для нас є дуже негативним висновком" – підсумував він.

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