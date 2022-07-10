кремль, ймовірно, має намір анексувати частину чи й усю Харківську область, – ISW

росія мріє повністю окупувати Харківську область. Попри те, що це надзвичайно малоймовірно, гауляйтери вже оприлюднили прапор з двоголовим орлом.

Про це розповіли в Інституті вивчення війни. загарбники досі перекручують історію та заявляють, що Харківщина буцімто є частиною росії.

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росія мріє захопити Харківську область

окупаційна влада деяких населених пунктів Харківщини заявила, що область нібито є "частиною росії". гауляйтери вже навіть оприлюднили новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського двоголового орла та символів із харківського герба XVIII століття.

За їхніми словами, це зображення буцімто є "символом історичного коріння Харківщини як невіддільної частини російської землі". На думку фахівців з ISW, такі дії поплічників кремля вказують на те, що загарбники хочуть приєднати частину області до росії, а ще краще – її усю.

Окрім цього, швидкість гауляйтерів у створенні цивільної адміністрації 6 липня та введенні воєнного стану через 2 дні після цього додатково свідчать про те, що кремль агресивно проводить легітимізацію та консолідацію влади окупаційної адміністрації Харківщини для підтримки цієї територіальної мети.

Водночас фахівці наголосили, що поплічники окупантів не використовують образи та риторику, що підтримують створення на Харківщині так званої "народної республіки". Натомість вони відверто застосовують образи й риторику імперської росії, які чітко вказують саме плани анексії.

Саме це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей чи навіть утримання Півдня України.

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Коротко про ситуацію на Харківщині

Українські прикордонники 8 липня повідомили, що відтісняють окупантів далі від Харкова. Під час зачистки одного з сіл були зіткнення з росіянами. Кількох з них вдалося взяти у полон.

Радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що біля Харкова стоїть російська 144 дивізія та одна з бригад берегової охорони. На його думку, загарбники планують йти не на Харків, а на інший напрямок.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що ЗСУ ведуть на Півночі активні бойові дії. окупанти намагаються атакувати й обстрілюють українських захисників. Однак наші герої лише зміцнюють свої позиції й завдають ворогові втрат.

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