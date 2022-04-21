Росія хоче досягти значного успіху до 9 травня, це може вплинути на її дії на Сході, – Британія

21 квітня 2022 , 09:30
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Джерело:

Міністерство оборони Великої Британії

Британська розвідка повідомила про подальші плани Росії в Україні. Зокрема, йдеться про намір досяг значних успіхів до 9 травня.

Нагадаємо, саме в цей день у Російській Федерації відзначають День перемоги у Другій світовій війні.

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Розвідка про плани Росії 

Британські фахівці додали, що від прагнення досягти значного успіху до 9 травня може вплинути на те, наскільки швидко та сильно росіяни спробують проводити операції напередодні цієї дати. 

Крім того, російські окупанти почали просуватися з дільниць на Донбасі у сторону Краматорська. Місто й надалі страждає від постійних ракетних ударів. 

Британська розвідка також повідомила, що зберігається високий рівень активності Росії у повітрі, оскільки держава-агресорка прагне надати пряму повітряну підтримку своєму наступу на сході України. Крім того, росіяни мають на меті придушити та знищити українські засоби протиповітряної оборони.

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Автор: Віта Свірневська