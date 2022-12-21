Арешт чи штраф: Росія намірилась карати за мапу без окупованих територій України

Російська держдума попередньо схвалила законопроєкт, про покарання за розповсюдження карт без окупованих територій України. Говорять, мовляв, це "оскаржує територіальну цілісність Росії".

Законопроєкт російські депутати ухвалили у першому читанні. Пропонують штраф або навіть арешт на 15 діб. Розмір штрафу може сягати до 1 мільйона рублів.

До речі Путін готує російський народ до тривалої війни, – Financial Times

Розказують про "екстремізм"

Карати намірились за поширення карт без окупованих українських Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму. Такі мапи хочуть визнати "екстремістськими матеріалами".

Якщо закон таки ухвалять, туди може потрапити будь-яка карта, на якій, наприклад, анексовані території України не позначені як частина Росії. Це означає, що правове свавілля загарбників набирає обертів.

У Думі видають абсурдні заяви, нібито поширення таких карт – це "частина гібридної війни, розв'язаної Заходом проти Росії".

Росія визнала свої злочини в Україні

Російська дума 18 грудня у першому читанні ухвалила проєкт закону, який скасовує кримінальну відповідальність за злочини, вчинені на окупованих територіях України, якщо їх скоїли "заради захисту інтересів Росії". Про які інтереси може мовитись у чужій країні – незрозуміло. Однак таким чином вони визнали факт масових злочинів, здійснюваних російською армією в Україні.