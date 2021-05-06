Росія хоче легалізувати бойовиків у ТКГ та нівелювати роль ОБСЄ

Російська сторона розгорнула черговий етап інформаційної кампанії з дискредитації заходів щодо посилення перемир'я. Агресор робить це для втілення своїх завдань.
Джерело:Українська делегація у ТКГ
Метою таких дій є просування нової інтерпретації механізму реагування на порушення режиму припинення вогню.
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Що хоче Кремль
- нівелювати роль місії ОБСЄ на Донбасі;
- легалізувати бойовиків на окупованих територіях, просуваючи механізми документально оформленої прямої взаємодії з ними.
Крім того, Росія хоче дискредитувати українську сторону Спільного центру з контролю та координації, зазначили в ООС. Через так звані засоби масової інформації в ОРДЛО поширюють фейки щодо нібито використання спеціально маркованих автомобілів центру для військових завдань.
Бойовики не є суб'єктом перемовин
Суб'єктами перемовин Тристоронньої контактної групи є Україна, Росія та ОБСЄ. Про те, що бойовики не є суб'єктами процесу, визнав навіть представник Москви.
Попри це, російська сторона постійно зриває засідання підгруп, намагаючись долучити до складу ТКГ терористів. Наприклад, Маю Пирогову.