Росія хоче легалізувати бойовиків у ТКГ та нівелювати роль ОБСЄ

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Російська сторона розгорнула черговий етап інформаційної кампанії з дискредитації заходів щодо посилення перемир'я. Агресор робить це для втілення своїх завдань.

Джерело:

Українська делегація у ТКГ

Метою таких дій є просування нової інтерпретації механізму реагування на порушення режиму припинення вогню.

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Що хоче Кремль

  • нівелювати роль місії ОБСЄ на Донбасі;
  • легалізувати бойовиків на окупованих територіях, просуваючи механізми документально оформленої прямої взаємодії з ними.

Крім того, Росія хоче дискредитувати українську сторону Спільного центру з контролю та координації, зазначили в ООС. Через так звані засоби масової інформації в ОРДЛО поширюють фейки щодо нібито використання спеціально маркованих автомобілів центру для військових завдань.

Бойовики не є суб'єктом перемовин

Суб'єктами перемовин Тристоронньої контактної групи є Україна, Росія та ОБСЄ. Про те, що бойовики не є суб'єктами процесу, визнав навіть представник Москви.

Попри це, російська сторона постійно зриває засідання підгруп, намагаючись долучити до складу ТКГ терористів. Наприклад, Маю Пирогову.