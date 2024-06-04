Кілька нюансів про бажання росіян набрати додаткових 300 тисяч бійців

На початку 2024 року перед російським командуванням стояло завдання – для продовження війни проти України на нинішньому рівні інтенсивності забезпечити надходження до складу війська 500 тисяч бійців.

Російський план неможливий без повної мобілізації

У цілому сьогодні з урахуванням середньостатистичного мобілізаційного потенціалу 30 тисяч новобранців на місяць це цілком можливо. Та лише з урахуванням поетапного нарощування мобілізації до 50 тисяч на місяць і оголошення загальної чи часткової мобілізації у Росії.

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Такий показник дозволяв би щомісяця компенсувати втрати у 30 тисяч і накопичувати ресурси до показника +140 тисяч бійців до кінця року.

Виникає питання, звідки з такими показниками ворогу набрати 300 тисяч, про які з недавніх пір стільки розмов? Відповідь проста – тільки шляхом оголошення загальної мобілізації.

Тільки загальна мобілізація дозволить військово-політичному керівництву Росії набирати щомісяця до 100 тисяч із тріском самої мобілізаційної системи. Причому щонайменше до 40 тисяч повинні йти на компенсацію щомісячних втрат з урахуванням їхнього зростання. Тобто за місяць Росія зможе нарощувати людський ресурс у середньому на 60 тисяч, а щоб вийти на показник накопичення резерву в 300 тисяч їй знадобиться до пів року.

Якщо в Росії загальна мобілізація розпочнеться у червні, то ці 300 тисяч у розпорядженні окупаційного війська будуть не миттєво, а до кінця 2024 року.

Повторюся, це все можливе лише за вищезгаданих показників. Якщо ж один із них зміниться у більшу чи меншу сторону, зміняться і терміни та можливості.

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Цілком окрема тема стосується питання – чим ці 300 тисяч комплектувати? Мається на увазі штатна комплектація технікою кожного підрозділу. Адже у нинішнього контингенту окупантів в Україні і так гострий дефіцит цієї складової. Це може натякати на те, що перехід у формат маршового батальйону практично всього контингенту росіян – неминуча середньострокова перспектива. Зрозуміло, такий перехід вимагатиме інших рішень щодо протидії штурмам.