росія підготувала для наступу на Миколаїв близько 25 тисяч солдатів, – The Times

росія стягнула на Південь України приблизно 25 тисяч своїх військових. Повідомляється, що ворог готує наступ на Миколаїв.

росія перекидає своїх солдатів на Південний напрямок з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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Окупанти хочуть оточити Миколаїв

Журналісти повідомляють, що російські загарбники хочуть оточити Миколаїв у відповідь на просування українських сил на Південному напрямку.

Впродовж останніх тижнів росія перекинула з Донбасу та Криму на південь велику кількість живої сили. Мовиться про 9 російських підрозділів чисельністю 500 – 800 осіб. Завдяки підкріпленню, загальна кількість російських військ у цьому районі перевищила 25 тисяч військовослужбовців,

– повідомляють в The Times.

Видання пише, що зараз на західному березі Дніпра можуть перебувати до 10 тисяч російських солдатів, які планують оточити Миколаїв.

Чому росіяни хочуть оточити місто

За останній місяць ЗСУ відсунули лінію фронту від Миколаєва приблизно на 2 кілометри, тож таким чином окупанти намагаються виправити своє становище. Паралельно це автоматично покращує умови для наступу на Одесу.

Крім цього, росіяни думають, що оточення міста унеможливить обстріли мостів біля Херсону з систем HIMARS.

Чи зможе ворог оточити місто

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що обласний центр справді може бути метою ворога. Проте він переконаний, що у найближчі місяці росіянам не вдасться оточити місто, оскільки воно під надійним захистом.

Крім цього, ворог не може активно просуватись у регіоні через успішні контратаки ЗСУ на Південнобузькому напрямку.

Наразі евакуацію місцевих жителів поки що не планують. Натомість від у п'ятницю Миколаїв "зачинили" на тривалу комендантську годину, яка триватиме до ранку понеділка.

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