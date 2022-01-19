Росія хоче офіційно визнати бойовиків на Донбасі: у Думу внесли проєкт звернення до Путіна

Депутати Думи винесли на розгляд новий абсурдний проєкт. Вони звертаються до президента Росії Володимира Путіна з проханням офіційно визнати проросійські угруповання бойовиків на Донбасі.

У тексті-зверненні вони зухвало заявляють, що підтримують "гуманітарні заходи, які Росія впроваджувала щодо окремих районів окупованого Донбасу". При цьому, як нібито підтвердження, згадують референдум на Донбасі ще у 1994 році.

До теми Депутат Держдуми порівняв українців із "тарганами" та закликав їх знищувати

Згадали Бандеру

Не полінувалися російські депутати й згадати Степана Бандеру, у традиційній та властивій їм риториці називаючи його фашистом. Також підкреслили, що нинішня влада України його прославляє. Буцімто саме через це мешканці Донбасу змушені були проводити референдум у 2014 році, після чого й утворились псевдореспубліки.

Депутати країни-окупантки навіть насмілилися у зверненні посилатись на дані ООН щодо загиблих на Донбасі за період російської агресії.

Водночас вони на диво згадують мінські домовленості та нормандський формат як такі, що допомогли досягнути миру. Але одразу безпідставно звинувачують українську владу у порушенні домовленостей.

Морально виправдане визнання

Після усіх "аргументів" в заяві російські депутати просять Путіна визнати незаконні "республіки" Донбасу. Мовляв, за стільки років там вже "збудували демократичні органи і влада є легітимною". Таким чином можна б було підтримувати "міждержавні" зв'язки.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не бачили тексту такого звернення.

Що відомо про визнання проросійських бойовиків на Донбасі Кремлем

Журналіст Сергій Гармаш заявляв, що Москва ніколи не піде на анексію Донбасу, однак може визнати так звані "ДНР" і "ЛНР". Запустити процес може операція зі звільнення окупованих територій або події всередині самої Росії.

Олександр Корнієнко переконував, що для України наслідки визнання Росією бойовиків на Донбасі будуть більш небезпечними, ніж аналогічний сценарій у Грузії.

У російській Держдумі планують визнати бойовиків на Донбасі. Таку ініціативу взяли на себе комуністи, які є другими за чисельністю після депутатів путінської "Єдиної Росії".

Вас може зацікавити, чому бойовики не вірять Путіну: дивіться відео