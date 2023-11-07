Сили оборони наступають біля Бахмута, ворог намагається оточити Авдіївку, – Генштаб

Українські військові продовжують утримувати позиції на фронті, попри зусилля ворога. Зокрема, Росія не залишає спроб штурмувати на Авдіївському напрямку.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 622 дні. Протягом минулої доби на лінії бойових дій відбулося 78 зіткнень.

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Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, а також мінує прифронтові території.

На Куп'янському напрямку ворог безуспішно намагався штурмувати поблизу Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Там наші захисники відбили близько 20 атак противника.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, проте успіху не мав. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Поблизу населеного пункту наші воїни відбили понад 20 атак.

На Мар'їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського, Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового. Тут наші захисники відбили понад 10 атак.

На Мелітопольському напрямку наші військові продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Наші військові працюють по загарбниках