Українські військові застерігають від наслідків можливих територіальних поступок Росії. Зокрема, йдеться про підрозділи, які продовжують стримувати російську навалу та готуються до ймовірного осіннього наступу біля Добропілля.

Вони кажуть, що територіальні поступки можуть відкрити Росії шлях вперед. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Що кажуть військові про переговори?

Видання поспілкувалося із солдатами 150-го розвідувально-ударного батальйону.

Його командир Денис Бріжатий зауважує, що передача усієї Донеччини, як того вимагає Путін, "може стати довгостроковою катастрофою для України".

Втрата Донеччини – району, сильно укріпленого проти Росії, – просто відкриє нові напрямки для подальшого наступу: Харків, Дніпро, Запоріжжя, які не мають достатніх укріплень. Це була б величезна й страшна втрата позицій,

– наголосив військовий.

При цьому військові не вважають себе близькими до поразки. Зокрема, солдат із позивним "Пума" розповів, що нещодавно брав участь у пошуку російських диверсантів неподалік Добропілля. Тоді українській армії вдалося зачистити декілька сіл. На жаль, тоді загинув побратим "Пуми", а сам він ще у 2016 отримав 2 поранення.

Військовий також зауважив, що дипломатичні переговори "відволікають".

А от його побратим "Оптімус" більш прямолінійний:

Який сенс віддавати Росії Донеччину? Після всіх жертв, усіх втрат? Якби ми збиралися це зробити, то могли б ще на початку війни.

Водночас видання зауважує, що зіткнення біля Добропілля тривають. Там видно нові окопи, атаки дронів не стихають, і немає жодних ознак послаблення боїв.

Останні новини з фронту