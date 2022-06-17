Росія хоче підкорити Україну нафталіновими секссимволами з 90-х
Джерело:фейсбук Антона Павлушка
Виявилось, що Іріна Салтикова – жива!
Нафталінові зірки
Купа радянсько-російських зірок, що востаннє щось наживо співали ще в 90-х, існують тільки в пам'яті більш старшого покоління, мінімум 30+.
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По більшості цих зірок мало хто точно згадає, чи живі ці зірки і коли їх востаннє бачили.
Що це було
Аж ось колишня співачка ротом Салтикова приїхала на "День Росії" до окупованого Енергодара. Бо я-же-мать відвідала пологовий будинок.
Там сидять українські матері 20+років і з подивом дивляться на цю тьотку. Хто до них приїхав? Донька Салтикова і Щєдріна? Я собі інакше уявляла Кабаєву і тому подібне.
Вже ходи з табличкою з QR-кодом на сторінку про тебе у Вікіпедії і роздавай календарі з "Пєсні Года-94". Але отаке гівно вспливло. 56 років, колись співало.
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