У МЗС прокоментували фантазії Росії про "поділ України на 3 частини"

У Кремлі нафантазували про поділ нашої держави на 3 частини. Поширення карт про розподіл України – це давня російська практика.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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Що кажуть в МЗС про фантазії Росії про "поділ України на 3 частини"

Речник МЗС прокоментував повідомлення у ЗМІ про те, що нібито російське міноборони готує карту поділу України на три частини та поширює підготовлений меседж серед партнерів України.

Нам партнери на зустрічах не говорили ні про які карти. Ми такого від них не чули. Це може бути свідченням або того, що їм такі карти не передавали, або якщо хтось їм і намагався їх передати, мабуть, вони не ставилися до цього серйозно,

– поділився Тихий.

Водночас, як зазначив речник, карти з розподілу України є "давньою кремлівською практикою, яка використовувалася дуже давно".

Тихий нагадав, що сьогодні, 21 листопада, відзначається 20-та річниця Помаранчевої революції. За його словами, ще у той час російські політтехнологи поширювали "карти сортів" України.

Україна єдина й неподільна. Ніяких сортів, частин і поділів ніколи не буде. Україна є країною єдиною у своїх міжнародно визнаних кордонах. Тому про жодні карти і поділи не йдеться. І якщо в когось є такі хворобливі фантазії, то можемо тільки порадити залишатися наодинці з цими фантазіями та не ділитися ними ні з ким,

– наголосив Тихий.

Також спікер прокоментував те, що останнім часом можна бачити сигнали від різних російських джерел і міжнародних ЗМІ, в яких пропонуються якісь "мирні пропозиції":

"На нашу думку, всі ці заяви та анонімні повідомлення в ЗМІ є димовою завісою для прикриття агресії. Росія не змінила своїх планів – вона хоче знищити Україну. Так само розмовляє мовою ультиматумів. Точно так само не готова на жоден конструктивний діалог, на мир. Не готова Росія до цього. Росія прагне війни".

Тихий вважає, що спочатку треба Росію змусити й створити умови, за яких вона буде змушена обрати мир.