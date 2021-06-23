Росія хоче показати, що здатна чинити супротив НАТО, – Бутусов

Російська інформаційна операція спрямована передусім проти власного народу. Державні ЗМІ створюють картину, яка жодним чином не має стосунку до реальності, в якій живе весь світ.

В кремлівських медіа – суцільні перемоги Росії. Таку думку в ефірі висловив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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За його словами, майже щодня Росія створює інформаційні приводи, нібито вона якось протистоїть Організації Північноатлантичного договору. Нібито вона перехоплює літаки НАТО, проводить маневри, які лякають генералів НАТО.

Вони хочуть показати, що Росія здатна чинити супротив НАТО,

– наголосив Бутусов.

Він відзначив, що досі в російських ЗМІ – тисячі новин, як російський літак пролетів над американським есмінцем, вивів з ладу його електроніку тощо.

"Росіяни вигадали історію, як нібито там вони зупиняють британський есмінець і так створюють вигляд, нібито НАТО боїться їх", – сказав журналіст.

Бутусов: Росія боїться маневрів України з НАТО

Росія, на думку Бутусова, боїться будь-яких маневрів України разом з НАТО. Держава постійно відпрацьовує протидію, тому що побоюється, що з часом такі маневри можуть призвести до звільнення територій, які Росія незаконно окупувала.

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