Дорого й даремно: у Кремлі хочуть відрізати окупований Донбас від постачання газу

Російське керівництво збирається значно скоротити витрати на утримання тимчасово окупованих територій Донбасу та повністю припинити постачання газу до так званих "нових територій". Кремлівські старці хочуть зекономити, а також посилити пропагандистську антиукраїнську риторику.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, вище російське військово-політичне командування розглядало варіанти терористичних обстрілів газопроводу, який забезпечує окупований Донбас, ще у 2020 році. Втім, на той момент Путін займався плануванням захоплення всієї України та вважав, що провести таку "спецоперацію" можна буде вкрай швидко.

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Тому ідея відключення тимчасово захоплених Росією територій на Сході України від газу була відкладена до "кращих часів".

Газопровід, який жере мільйони

На початку 2023 року, коли окупаційні війська країни-терористки остаточно зав'язли у кровопролитних та безцільних боях із Силами оборони України, уряду Росії довелося всерйоз задумуватися над скороченням всіх витрат.

Серед рішень скасувати більшість програм із розвитку регіонів, припинити виділяти кошти на підтримку хоч якогось рівня життя в Криму, на столі у Путіна також з'явилася папка з описом тактики відмови від "непотрібного" трубопроводу.

Йдеться про тупікову гілку експортного газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород", через який Росія забезпечує "блакитним паливом" так звані "ДНР" та "ЛНР".

Згідно з доповіддю фахівців профільного міністерства, газогін, яким раніше перекачували газ через Донбас у Ростовську область, багато років був лише "апендиксом", який ніяк не впливає на наявність енергоносіїв на російській території.



Схема забезпечення газом Донбасу / Фото "Радіо Свобода"

Аби мати змогу вести економічну війну проти України, ще у 2006 році Москва побудувала так званий "Південний коридор", який став частиною "Турецького потоку".



Газопровід в обхід України зробив нитку постачання Донбасу тупіковою / Ілюстрація "Радіо Свобода"

То ж через те, що після окупації Росією частин Донецької та Луганської областей Україна відмовилася розраховуватися з Кремлем за споживання непідконтрольних собі територій, всі витрати на обслуговування об'єкту лягли на Москву. Оскільки ж росіяни отримували купу нафтодоларів, а також через замороження активних бойових дій, у Путіна вперто підтримували роботу газопроводу.

Однак зараз, перед необхідністю суттєво скоротити витрати, російські урядовці всерйоз замислилися щодо необхідності постачання газу мешканцям Донбасу. Особливо з урахуванням того, що всі підприємства на окупованих територіях є глибоко дотаційними та перебувають у напівзруйнованому стані. При цьому більшість побутових споживачів розрахуватися з постачальником за ринковими цінами не здатні через тотальну збіднілість. Та й навіть якби жителі бананових республік були вкрай заможними, перекрити витрати на утримання газопроводу вони б все одно не змогли.

Російські чиновники зазначають, що очистка трубопроводу від корозії, його постійний огляд та безпосередньо витрати палива лише для того, щоб у "ДНР" та "ЛНР" був газ, коштують Москві занадто багато.

Війна все спише

Саме через це Путіну наполегливо пропонують здійснити точкові обстріли трубопроводу та звинуватити у цьому Україну. Мовляв, "через дії ЗСУ мільйони цивільних осіб залишилися без газу, а поремонтувати таке неможливо".

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У такий спосіб, на думку представників злочинного уряду, Москва зможе вбити кількох зайців: посилити антиукраїнську риторику як на окупованих територіях, так і у Росії, отримати привід виступати на Радбезі ООН із черговими голослівними звинуваченнями Києва в "антигуманній поведінці", а також, зрозуміло, скинути з себе тягар у вигляді зайвих капіталовкладень.

При цьому росіяни вважають, що ніяка підозра на них за скоєння чергового теракту не впаде, адже за весь час з 2014 року вони не вели обстріли найважливіших гілок газопроводів. Не атакували важливі для себе енергетичні об'єкти представники окупаційної армії й після початку повномасштабного вторгнення. Наскільки б невибірковими не були удари путінських військ по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури, жодного разу від них не постраждала нитка газогону, через який "блакитне паливо" йшло до Європи. Не обстрілювали представники терористичного режиму й нафтопровід "Дружба", через який "харчується" друг Путіна Віктор Орбан. Натомість без газопостачання Донецьку та Луганську області окупанти залишали неодноразово, але кожного разу всі енергооб'єкти відновлювали. Втім, наразі йдеться про остаточне вирішення "проблеми" з боку росіян.

То ж якщо у бункері приймуть рішення позбавитися зайвих витрат, окуповані частини Донбасу залишаться без газопостачання. І статися це може найближчим часом.