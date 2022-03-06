Росія хоче позбавити Україну виходів до Чорного та Азовського морів, – Генштаб

Не зумівши загарбати столицю України за перші дні війни, окупанти дещо змінили фокус і зосередились на південних областях.

Наразі у південній частині України тривають активні бойові дії. Росіяни хочуть відрізати Україну від Чорного та Азовського морів.

До теми Загарбники витратили майже всі основні резерви, готують відправку нових підрозділів

Не досягнувши мети оволодіння столицею України за перші дні війни, окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Є й хороша новина

Хороша новина полягає в тому, що загарбники витратили майже всі основні резерви та здійснюють підготовку до відправки додаткових підрозділів зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів.

Тим часом наші захисники продовжують тримати оборону.

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