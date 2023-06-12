У Росії намагаються применшити прорив своєї оборони з боку ЗСУ, – аналітики ISW

Росіяни намагаються применшити прорив їхньої оборони Збройними Силами України. Окупанти говорять, що нібито бої ведуться в "сірій" зоні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що російські загарбники подають відступ своїх окупаційних військ як "ефективну" операцію. Росіяни хочуть показати, мовляв, вони відступають на "підготовлені заздалегідь рубежі".

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Що заявляють окупанти щодо прориву ЗСУ

У ISW заявили, що українські війська візуально підтвердили просування на заході Донецької області та заході Запорізької області. Це також підтвердили російські джерела, які намагалися применшити досягнення України.

Російські джерела називають просування українських військ через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити українські здобутки та не повідомляти про прориви українських військ через оборонні лінії,

– заявили аналітики ISW.

Також в Інституті вивчення війни зазначити, попри звільнення українськими військовими кількох населених пунктів, наразі зарано говорити про "український прорив".

Що кажуть про просування ЗСУ в ISW

Українські військові провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, і 10 – 11 червня зайняли певну територію. Окрім цього:

заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наші військові ведуть наступальні операції у районі Бахмута;

експерти зазначають, що ЗСУ досягли певних успіхів на трьох ділянках фронту. Зокрема, зуміли просунутися на південь від Великої Новосілки та звільнити Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку;

російські джерела повідомили, що ЗСУ продовжували наступ на південний захід від Оріхова в Запорізькій області й досягли успіхів у цьому районі.

До речі, Ганна Маляр заявила, що російські війська перекидають свої найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку на Бахмутський та Запорізький напрямки.