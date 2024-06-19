На Покровському напрямку Росія намагається прорвати оборону ЗСУ: карта бойових дій на 19 червня

Триває 847 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. У середу, 19 червня, Генштаб уже зафіксував 42 бойових зіткнення.

Цієї доби росіяни встигли завдати по позиціях ЗСУ та мирних населених пунктах 6 авіаційних ударів із застосуванням 20 КАБів. Також російська армія застосувала уже 41 дрон-камікадзе та здійснила понад 600 обстрілів.

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Яка ситуація на фронті

Наросіяни штурмували позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Липці. Штурми закінчилися безуспішно для Росії. Наразі ще триває бій в районі Вовчанська.

Триває бій біля Вовчанська: дивіться на карті

Натривають 4 боєзіткнення біля Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуацію там ЗСУ контролюють.

Тривають бої на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Наросійська армія 5 разів атакувала позиції ЗСУ неподалік Греківки, Невського та Тернів. Ситуація там напружена. Бойові дії також тривають.

Тривають бойові дії на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Навід початку доби 19 червня вже відбулося 9 боєзіткнень, 2 з яких українські воїни відбили поблизу Нового та Кліщіївки. Ще триває 7 зіткнень біля Калинівки, Нового та Іванівського.

Тривають бої на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Наокупанти здійснили вже 13 спроб прорвати оборонні рубежі ЗСУ біля Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої. 8 атак відбито, ще 5 – тривають.

ЗСУ відбивають атаки на Покровському напрямку: дивіться на карті

На, на щастя, невдало закінчилася для Росії атака неподалік Парасковіївки. Напружена обстановка залишається в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення.

Тривають зіткнення біля Красногорівки: дивіться на карті

Наросіяни також безуспішно для себе вели штурмові дії біля Рівнополя. Ще одна атака триває біля Урожайного. Втрат позицій українською армією не допущено.

Триває бій біля Урожайного: дивіться на карті

Наросійські війська невдало штурмували українські підрозділи поблизу Малої Токмачки.

Росіяни атакували біля Малої Токмачки: дивіться на карті

НаРосія спробувала відтіснити ЗСУ з лівобережної частини Дніпра. Атака закінчилася для росіян безуспішно. На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.