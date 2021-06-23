Росія хоче, щоб США і НАТО відмовилися від навчань Sea Breeze у Чорному морі

Посольство Росії в Вашингтоні закликало США та їхніх союзників з НАТО відмовитися від участі у військових навчаннях Sea Breeze-2021. Їх наприкінці червня – на початку липня планують провести у Чорному морі.
Російські дипломати заявили, що "масштабність і чітко агресивний характер навчань Sea Breeze жодним чином не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні".
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Росія просить США відмовитися від участі у Sea Breeze
На думку посольства Росії, навчання підвищують ризики ненавмисних інцидентів та заохочують мілітаристські настрої в Києві.
Наполегливо закликаємо США і їхніх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій у Чорному морі,
– зазначили у посольстві.
До слова, раніше офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков заявив журналістам, що російські військові уважно простежать за підготовкою і проведенням навчань Sea Breeze.
Навчання Sea Breeze-2021: що про них відомо
- Проведення навчань у Чорному морі, які регулярно організовують Україна та США, заплановане на період з 28 червня по 10 липня.
- Учасники Sea Breeze відпрацьовують маневри на суші, в повітрі, в морі та під водою.
- Цьогоріч участь у тренуваннях візьмуть 32 країни з 6 континентів. Зокрема, до них долучиться шостий флот американських ВМС.