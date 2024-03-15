Що задумала банда імперських реконструкторів і до чого тут Крим

З досить з цікавою ініціативою виступили у російській Держдумі. Хочуть скасувати рішення про передачу Криму зі складу РСФСР до УРСР 1954 року. Навіщо їм це знадобилося?

Росіяни починають торгуватися

Хтозна навіщо це росіянам. Вони ж постійно кричать про "референдум" та "волевиявлення". То що, насправді цього недостатньо? Треба після "остаточного рішення" зробити ще "більш остаточне"? Остаточніше нікуди?

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А що тоді робити з іншими територіями, які вони захопили і наче теж уже анексували? Їхнє "приєднання" не потребує такого "додаткового доведення"? Чи, може, зібралися скасовувати ще і Брестський мир 1918 року, за яким вони вперше визнали незалежність України? До речі, за цим миром Бєлгород теж був українським.

Загалом ця банда імперських реконструкторів явно почуває себе не досить впевнено, бо якщо ти відчуваєш впевненість, то тобі не потрібні "додаткові історичні аргументи". Історичні аргументи – це завжди ні про що, бо на кожен подібний "аргумент" можна надати контраргумент не меншої історичної ваги. Але клуб бункерних реконструкторів усе ніяк не може вгамуватися.

Про що це свідчить? Швидше за все – все як в анекдоті. Вони вже починають торгуватися, дістаючи й викладаючи на стіл останні аргументи.

Путін не просто так згадав про ядерну зброю

Все-таки, якщо протягом місяця з одними і тими самими аргументами ("треба негайно припиняти війну, віддавати землі агресору задля збереження життя") виступають Папа Римський і штатний опозиціонер Путіна Явлінський, то це не може бути випадковим.

Не випадковим є чергова згадка про ядерну зброю, і "додаткові аргументи" приналежності Криму. Очевидно, що це сигнал з боку імперії, якій, очевидно, дуже непросто. Вона хоче, щоб їй віддали все, тим більше, що у неї є "історичні карти". Заради просування цього мобілізували абсолютно всіх агентів впливу, які, не замовкаючи ні на мить, кричать про якісь "особливі права" і тому подібне.

Важливо Як суспільство має відповісти на жертовність добровольців

Насправді жодне припинення вогню росіянам не потрібне. Але їм важливо, щоб у можливість такого припинення вірили на Заході і не починали серйозно ставитися до протидії Росії. Захід хочуть переконати, що агресорам досить "шматочка України", вони його відгризуть – і досить! Мовляв, не треба переозброюватися, не треба відновлювати військовий потенціал. "Завтра все завершиться, от і Папа Франциск про це каже".

Сподіваюсь, що ніхто не буде сприймати серйозно настільки брехливе джерело. Тим більше, що саме джерело явно не демонструє впевненості, а лише підвищує ставки новим масштабом блефу та ядерного шантажу.