Морський рекет: Росія вдається до підступних методів, щоб вибити Україну із зернового ринку

Росія саботувала зернову угоду, а зараз намагається вибити Україну із зернового ринку та зайняти її місце. Зокрема, окупанти планують переодягнутися у форму ЗСУ та захопити або потопити судна третьої сторони, які рухатимуться в Одесу.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Західні розвідки дізнались план Кремля, результатом якого мав би стати переділ зернового ринку на користь Росії.

Дивіться також Слово Ердогана та військового флоту: чи зможе Туреччина відновити зернову угоду

"У плані був цікавий пункт, що Росія готує операцію під чужим прапором. Тобто російські військові, переодягнуті у форму ЗСУ, найімовірніше, намагатимуться або захопити, або потопити судна третьої сторони, які йтимуть у напрямку Одеси. Росія хоче повністю блокувати судноплавство у цій частині акваторії Чорного моря", – підкреслив Жданов.

Загарбники не можуть зайти кораблями, щоб здійснити повну морську блокаду, бо в України є протикорабельні ракетні комплекси. Тому ворог вирішив влаштувати провокацію.

Фактично це буде піратське захоплення від імені України. Або піратський напад, як це свого часу робили пірати Сомалі, які займались рекетом. Тут буде операція для дискредитації України. Звичайно, це буде записано на відео, яке потім нібито випадково потрапить у мережу,

– сказав військовий експерт.

Росія хоче зайняти місце України на зерновому ринку

Жданов зазначив, що у документі, який отримали західні розвідники, прописаний план розвалу зернової угоди з датами та описом етапів дій, щоб Росія отримала місце України на цьому ринку.

У плані мовиться, що Росія оголошує про призупинення своєї участі у зерновій угоді, далі – обмежує допуск суден у порти, зменшується кількість інспекційних команд. За умовами угоди, країна-агресорка перевіряє суховантажі, які йдуть у порти України, щоб вони нібито не везли там зброю.

Одна інспекційна група не встигає перевірити, створюється черга з кораблів. Коли було оголошено, що вони виходять з угоди, почались ракетні удари по зерновій інфраструктурі. Руйнуючи її, Росія намагається не залишити нам шансу для відновлення зернової угоди. Як відновлювати угоду, якщо, до прикладу, порт не здатен відвантажувати зерно?

– пояснив він.

Жданов про план Росії щодо зернового ринку: дивіться відео

Зернова угода: головне