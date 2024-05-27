Путіну доповіли, що "вже можна" виключати Талібан зі списку заборонених у Росії організацій

Російському президенту Владіміру Путіну доповіли що Талібан вже можна виключати зі списку заборонених організації. Росія давно підтримує зв'язки з талібами.

МЗС та Мін'юст Росії доповіли Путіну, що рух Талібан, який заборонений в Росії, можна виключати зі списку заборонених організацій. Остаточне рішення ухвалить найвище політичне керівництво країни, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін рішуче взявся за чистки в міноборони: у NYT пояснили, чому він це робить

Таліби приїжджають до Москви

Російська влада давно підтримує контакти з талібами. Делегації Талібану регулярно приїжджають до Москви. 15 травня таліби відвідували форум "Росія – Ісламський світ: KazanForum".

Проте Талібан залишався забороненою терористичною організацією, а активістів та ЗМІ притягували до відповідальності за його згадування без застереження про заборону.

Крім цього, МЗС Росії повідомило, що Росія направила запрошення талібам взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Після того, як таліби прийшли до влади у Афганістані, було задокументовано численні злочини, як-от цілеспрямовані вбивства мирних жителів. Таліби поставили хрест на досягненнях Афганістану у сфері захисту прав людини за останні 20 років.

Цікаво, що ще у жовтні 2021 року Володимир Путін заявив, що Росія "наближається до ухвалення рішення" про виключення "Талібану" зі списку терористичних організацій, але це рішення знову ж таки має бути ухвалене в ООН.

Які ще організації заборонені в Росії