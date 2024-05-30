Кремль використовує тему обміну полоненими, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що Росія звинуватила Україну у кількамісячному призупиненні обміні полоненими. Таким чином Кремль намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.

Експерти також наголосили, що через питання обміну полоненими країна-агресорка хоче відвернути увагу західних країн від підтримки нашої країни.

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Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Україні через обмін полоненими

У звіті ISW мовиться, що уповноважена з прав людини в Росії Татьяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", які стали причиною затримки в обміні військовополоненими в останні місяці.

Водночас у листопаді 2023 року Петро Яценко, представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомив, що Росія вже призупинила обмін військовополоненими ще влітку 2023 року через невизначені причини.

Крім того, журналісти "Радіо Свобода" 29 травня повідомили, що Україна була змушена створити третій табір для російських військовополонених. Це рішення пояснюється перешкоджанням обмінів з боку російської влади та збільшенням кількості російських солдатів, які здаються в полон. Українські офіційні особи підтвердили свої заяви про те, що російська влада перешкоджає процесу обміну військовополоненими.

Аналітики ISW підкреслили, що після останнього обміну в лютому 2024 року Росія вдалася до низки зловживань щодо українських полонених. Ці порушення включають страти без суду і використання військовополонених як живі щити на полі бою, що суперечить Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Крім того, у звіті йдеться про існування "чорного ринку", на якому українських військовополонених продають російським воєнізованим угрупованням..

Експерти також зазначили, що Росія використовує батальйон, що складається переважно з українських військовополонених, для виконання бойових завдань в Україні. Ці дії є явним порушенням Женевської конвенції.

Інститут вивчення війни зазначив, що звинувачення Москалькової, яка покладає відповідальність за призупинення обміну на Україну, може бути стратегічним кроком, спрямованим на те, щоб перекласти відповідальність на Київ. ISW припускає, що ця тактика використовується для відволікання уваги від численних задокументованих порушень прав українських військовополонених з боку агресора.

Це може розпалити незадоволення в українському суспільстві та відвернути увагу від підтримки України країнами Заходу. Схоже, що Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один риторичний спосіб для підриву процесу ухвалення рішень в Україні,

– йдеться у звіті ISW.

Москалькова заявила про припинення обміну полоненими